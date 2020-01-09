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В Карачаево-Черкесии в 2020 году откроют 42 центра образования "Точка роста"

В 2021 году в регионе появятся еще 11 центров

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроют в 42 школах Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Образование" в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В рамках реализации мероприятия по созданию новых мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 24 сентября 2019 года в рамках Всероссийского марафона "Точка роста" в Карачаево-Черкесской Республике в 10 муниципальных районах на базе 19 общеобразовательных организаций одновременно были открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". На территории республики в 2020 году появятся еще 42 центра "Точка роста", а в 2021 году - 11 центров", - сказала Кравченко.

Она отметила, что всего с 2019 по 2021 годы на территории республики откроют 72 центра образования, они будут оснащены современным оборудованием. Обновление материально-технической базы пройдет в 2020 году также в коррекционной школе города Черкесска в рамках программы по оснащению и обновлению в организациях с адаптированными общеобразовательными программами.

"Точки роста" создаются в рамках нацпроекта "Образование", ожидается что центры помогут сформировать у школьников в КЧР навыки в области информатики, технологии, ОБЖ. В рамках проекта также планируется обновлять материально-техническую базу сельских школ, повышать квалификацию педагогов, внедрять новые проектные подходы в образовании.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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