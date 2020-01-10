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В Хабаровском крае 2,2 млрд руб. направят на замену неэффективных жидкотопливных котельных

Некоторые котельные заменят на газовые

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Власти и инвесторы направят 2,2 млрд рублей на замену неэффективных жидкотопливных котельных в 11 населенных пунктах Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

"Для сокращения затрат на производство тепловой и электрической энергии в коммунальной энергетике, снижения нагрузки на краевой бюджет в первоочередном порядке планируется реконструкция теплоэнергетического хозяйства в тех муниципальных районах, где эксплуатируются жидкотопливные котельные - работающие на топочном мазуте и дизельном топливе. <...> Разработана дорожная карта по выводу из работы жидкотопливных котельных Хабаровского края на сумму 2,2 млрд рублей", - сказал Тюрин.

Закрыть, в частности, планируется котельные в поселках Ванино, Заветы Ильича, Переяславка, Многовершинный, Лососина, Литовко, в селах Князе-Волконское, Калинка, Благодатное, Мирное и в городе Советская Гавань. Часть котельных будут заменены на газовые. Так, в 2020 году в поселке Переяславка будет модернизирована система теплоснабжения и построены две газовые котельные вместо дизельной котельной центральной районной больницы, что даст экономию в топливе на сумму около 90 млн рублей. Стоимость строительства - 150 млн рублей, это средства инвестора, сказал Тюрин.

Он добавил, что в 2020 году ожидается запуск строящейся в настоящее время ТЭЦ в городе Советская Гавань с переводом нагрузки от мазутных котельных на новый энергоисточник. На первом этапе в 2020-2021 годах из работы выведут четыре мазутные и две угольные котельные, на втором этапе, после строительства магистральной тепловой сети и центральных тепловых пунктов, будет остановлена работа еще одной мазутной и угольной котельных.

"Мероприятия по всем населенным пунктам будут завершены до 2024 года, что позволит сэкономить свыше 65 тыс. тонн дорогостоящего жидкого топлива, в том числе более 6 тыс. тонн дизельного. Годовые затраты на приобретение жидкого топлива сократятся ориентировочно на 1,3 млрд рублей", - сказал Тюрин.

Сейчас в регионе 293 котельные работают на угле, 60 - на дровах, 59 - на мазуте и дизтопливе и 32 - на газе.

Что уже сделано

Работа по модернизации системы теплоснабжения в Хабаровском крае ведется постоянно. За последние три года в регионе были построены три котельные и одна дизельная электростанция, а также реконструирована схема подачи тепла в рабочем поселке Чегдомын. В общей сложности на эти работы, рассказал Тюрин, было направлено 586,5 млн рублей - это средства краевого и местного бюджетов, инвесторов и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Новую угольную котельную взамен изношенной в 2017 году построили в селе Найхин. Это позволило обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей села, а также сократить затраты на производство тепловой энергии. Модернизация системы теплоснабжения поселка Чегдомын шла в 2017-2018 годах. Была построена новая бойлерная, реконструированы котельная и тепловые сети протяженностью около 13 км. В результате была остановлена котельная 29-го квартала, на работу которой из-за сильного загрязнения воздуха жаловались местные жители. Годовой расход угля сократился на 5 тыс. тонн.

В 2019 году запустили новую дизельную электростанцию в поселке Чумикан, расход топлива на выработку электроэнергии в итоге сократился на 10%. Также были введены две модульные котельные в поселках Джигда и Маго.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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