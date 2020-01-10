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Эксперт: некоторые бурые медведи на Камчатке не залегли в спячку из-за нереста нерки

Замдиректора Кроноцкого заповедника Татьяна Гульбина считает, что, как только нерест лосося закончится, животные залягут в берлоги и проспят в них до конца календарной весны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Продолжающийся в Курильском озере нерест нерки стал причиной того, что не все бурые медведи Южно-Камчатского федерального заказника залегли в спячку. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заместитель директора Кроноцкого государственного заповедника Татьяна Гульбина.

На Камчатке около 25 тыс. бурых медведей, обычно они впадают в спячку в конце ноября - начале декабря. Однако некоторые хищники на полуострове до сих пор не обустроились в берлогах на зимний сон. Как сообщается на странице Кроноцкого заповедника в Facebook, один медведь был замечен в окрестностях Кроноцкого озера, где лакомился гальцом, другой - на Курильском озере. Сотрудники заповедника считают, что активность медведей в это время года связана с их гастрономическими пристрастиями.

"В Курильском озере нерест нерки продолжается до февраля - марта, поэтому даже зимой в водоеме достаточно много рыбы. Так что неспящие медведи, которых мы видели в окрестностях, - это не шатуны, а любители полакомиться вкусненьким, и подобная ситуация возникает каждый год. Для людей эти хищники абсолютно не опасны. Думаю, что как только нерест лосося закончится, медведи залягут в берлоги и проспят в них до конца календарной весны, как и остальные их сородичи", - пояснила Гульбина.

Кроноцкий государственный заповедник - один из старейших заповедников России, находится в восточной части полуострова Камчатка. Там расположены восемь действующих вулканов, термальные озера, Долина гейзеров и водопады. Курильское озеро - кратерное озеро внутри крупной кальдеры в южной части полуострова Камчатка. Средняя глубина 195 м, максимальная глубина 316 м.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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