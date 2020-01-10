{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МСП Банк выделит 10 млн рублей на реконструкцию набережной Северодвинска

5 ноября 2011 года из-за ураганного ветра и штормовой погоды основание набережной было разрушено в четырех местах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. МСП Банк оказал финансовую поддержку проекту реконструкции набережной Александра Зрячева в Северодвинске, предоставив компании-подрядчику "Русдом" 10 млн рублей кредитных средств по льготной ставке. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы банка.

Набережная была создана в 1982 году по инициативе директора машиностроительного предприятия "Звездочка" Александра Зрячева. Строительство велось параллельно с застройкой и благоустройством окрестных районов. 15 ноября 2011 года из-за ураганного ветра и штормовой погоды основание набережной было разрушено в четырех местах, волны смыли более 770 квадратных метров асфальта. Для организации восстановительных работ был открыт специальный счет для пожертвований, в учреждениях города были размещены кубы для сбора средств. Тогда был проведен ремонт, однако объект требовал последующей реконструкции.

"МСП Банк предоставил компании "Русдом" 10 млн рублей по ставке 8,25% годовых. Льготные условия для субъекта малого и среднего предпринимательства предоставлены в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Средства будут направлены на реализацию государственного контракта по реконструкции набережной", - говорится в сообщении банка.

Как рассказал генеральный директор компании "Русдом" Сергей Баканов, кредит взят на закупку материалов для исполнения контракта по проведению капитальных берегоукрепляющих работ в городе, на набережной имени Зрячева. Ремонт проходит в три этапа. Сейчас идет укрепление существующего сооружения, длина которого 571 метр. Уже выполнены работы по забивке шпунта на почти 200 погонных метрах. Все работы должны быть завершены в сентябре 2020 года. Стоимость муниципального контракта - 40 млн рублей.

Сделка реализована с помощью агента банка в Архангельской области - Агентства регионального развития.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Реклама на ТАСС
Турпоток в Ессентуках в 2019 году увеличился на 16%
Всего в прошлом году курорт посетили 240 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС