МСП Банк выделит 10 млн рублей на реконструкцию набережной Северодвинска

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. МСП Банк оказал финансовую поддержку проекту реконструкции набережной Александра Зрячева в Северодвинске, предоставив компании-подрядчику "Русдом" 10 млн рублей кредитных средств по льготной ставке. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы банка.

Набережная была создана в 1982 году по инициативе директора машиностроительного предприятия "Звездочка" Александра Зрячева. Строительство велось параллельно с застройкой и благоустройством окрестных районов. 15 ноября 2011 года из-за ураганного ветра и штормовой погоды основание набережной было разрушено в четырех местах, волны смыли более 770 квадратных метров асфальта. Для организации восстановительных работ был открыт специальный счет для пожертвований, в учреждениях города были размещены кубы для сбора средств. Тогда был проведен ремонт, однако объект требовал последующей реконструкции.

"МСП Банк предоставил компании "Русдом" 10 млн рублей по ставке 8,25% годовых. Льготные условия для субъекта малого и среднего предпринимательства предоставлены в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Средства будут направлены на реализацию государственного контракта по реконструкции набережной", - говорится в сообщении банка.

Как рассказал генеральный директор компании "Русдом" Сергей Баканов, кредит взят на закупку материалов для исполнения контракта по проведению капитальных берегоукрепляющих работ в городе, на набережной имени Зрячева. Ремонт проходит в три этапа. Сейчас идет укрепление существующего сооружения, длина которого 571 метр. Уже выполнены работы по забивке шпунта на почти 200 погонных метрах. Все работы должны быть завершены в сентябре 2020 года. Стоимость муниципального контракта - 40 млн рублей.

Сделка реализована с помощью агента банка в Архангельской области - Агентства регионального развития.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.