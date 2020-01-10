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В Ингушетии в 2021 году планируют открыть альпинистский лагерь "Кязи"

Строительство проекта на средства инвестора будет вестись в горном Джейрахском районе республики

МАГАС, 10 января. /ТАСС/. Первый круглогодичный альпинистский лагерь "Кязи" намерены создать в 2021 году в Ингушетии. Строительство проекта на средства инвестора будет вестись в горном Джейрахском районе республики, сообщил в пятницу ТАСС и. о. министра спорта региона Али Дошхоклоев.

"Круглогодичный альплагерь будет располагаться в горах Ингушетии и будет представлять собой гостиничный комплекс, в котором спортсмены смогут проводить сборы по любым видам спорта. В лагере для этого будет установлено необходимое оборудование, спортинвентарь и снаряжение. На данный момент готовится проект будущего комплекса, а строительство будет начато уже в 2021 году", - сказал Дошхоклоев.

По его словам, на данный момент в Джейрахском районе Ингушетии действует временный одноименный лагерь, состоящий из палаток и вагончиков.

"В горах республики ежегодно проводятся различные соревнования, самые крупные - это и чемпионат России по альпинизму, и международный фестиваль по бейсджампингу, благодаря строительству нового альплагеря мы сможем не только привлечь большее количество спортсменов к участию в наших турнирах, но увеличить турпоток в регион", - добавил собеседник агентства.

В 2017 году чемпионат России по альпинизму в техническом классе прошел в Ингушетии впервые. В соревнованиях приняли участие 19 команд из различных регионов страны. В 2018 году в Ингушетию приехали 15 команд из разных регионов страны.

В феврале 2013 года первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом ингушского бейсджампинг-клуба "Легенды гор" и главным организатором первого фестиваля бейсджампинга. С 2013 года фестиваль проводится ежегодно.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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