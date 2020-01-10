В Ингушетии в 2021-2023 годах появятся первые центры социального обслуживания

МАГАС, 10 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2021-2023 годах построить пять первых комплексных центров социального обслуживания населения в рамках нацпроекта "Демография", сообщил ТАСС замминистра труда республики Хаджибекир Муталиев.

"В рамках регионального проекта "Старшее поколение" в период с 2021 года по 2023 год мы планируем строительство пяти первых в регионе комплексных центров социального обслуживания населения на 50 мест каждый. Построены они будут в Назрани, Карабулаке, Сунже, Малгобеке и в одном из населенных пунктов Назрановского района", - сказал Муталиев.

По его словам, республиканское Министерство труда намерено разработать проектно-сметную документацию и найти участки для последующего выделения средств из федерального бюджета на строительство центров в рамках нацпроекта "Демография".

"В новых зданиях центров будут размещены службы социального обслуживания на дому. В сам центр, к примеру, мы будем приглашать пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, где они смогут общаться друг с другом, найдем им по интересам занятия, мастер-классы, планируем на базе этих центров организовать питание. В них будет уютная и даже домашняя обстановка, в которой подопечные будут окружены вниманием и заботой", - добавил замминистра.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".