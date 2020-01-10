Турпоток в Ессентуках в 2019 году увеличился на 16%

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Ессентуки в 2019 году, увеличилось на 16%, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Ессентуки в прошлом году посетили 240 тыс. человек, которые остановились в санаториях и гостиницах. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 16%. На 2021 год прогнозируется увеличение турпотока на 8%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отдыхающие в основном приезжают из Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Дагестана, регионов Урала, Сибири и Азербайджана.

"Привлекаем туристов за счет обновленных курортных достопримечательностей, событийных мероприятий. Кроме того, улучшаем инфраструктуру", - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что большинство приезжают в санатории на две недели. "Всего в городе 30 санаториев на 8635 мест, средняя цена за день 2,8 тыс. рублей. Большинство на две недели и более приезжают. Также в городе 52 гостиницы, коечная емкость - 1,5 тыс. мест", - сообщили в пресс-службе.

Ессентуки - это крупный питьевой и бальнеологический курорт, который занимает ведущее в стране место по эффективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени и болезней, связанных с нарушением обмена веществ. Ессентуки - единственный город из городов-курортов Кавминвод, находящийся в степи на ровном месте на выходе реки Подкумок.