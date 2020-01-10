{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турпоток в Ессентуках в 2019 году увеличился на 16%

Всего в прошлом году курорт посетили 240 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Ессентуки в 2019 году, увеличилось на 16%, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Ессентуки в прошлом году посетили 240 тыс. человек, которые остановились в санаториях и гостиницах. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 16%. На 2021 год прогнозируется увеличение турпотока на 8%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отдыхающие в основном приезжают из Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Дагестана, регионов Урала, Сибири и Азербайджана.

"Привлекаем туристов за счет обновленных курортных достопримечательностей, событийных мероприятий. Кроме того, улучшаем инфраструктуру", - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что большинство приезжают в санатории на две недели. "Всего в городе 30 санаториев на 8635 мест, средняя цена за день 2,8 тыс. рублей. Большинство на две недели и более приезжают. Также в городе 52 гостиницы, коечная емкость - 1,5 тыс. мест", - сообщили в пресс-службе.

Ессентуки - это крупный питьевой и бальнеологический курорт, который занимает ведущее в стране место по эффективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени и болезней, связанных с нарушением обмена веществ. Ессентуки - единственный город из городов-курортов Кавминвод, находящийся в степи на ровном месте на выходе реки Подкумок.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Структура Ростеха займется строительством трех медучреждений в Севастополе
Их намерены построить рядом, создав медицинский кластер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС