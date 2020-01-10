Около 100 сельских семей улучшили жилищные условия в КЧР за 2019 год

ЧЕРКЕССК, 10 января. /ТАСС/. Количество сельских семей, которые улучшили свои жилищные условия в рамках объявленного Года села в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2019 году увеличилось почти в четыре раза по сравнению с 2018 годом и составило около 100 семей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в 2019 году в рамках реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года" свои жилищные условия улучшили 98 семей, в том числе 54 семьи - молодые семьи и молодые специалисты на селе", - говорится в сообщении. В 2018 году в рамках программы свои жилищные условия улучшили 28 семей.

В 2019 году на сельских территориях республики было построено два фельдшерско-акушерских пункта и открытых спортивных площадок. Так, в станице Кардоникской появилась многофункциональная спортивная площадка площадью в 1 тыс. кв. м, в селе Маруха, в станице Исправной, ауле Джегута и станице Преградной были введены в эксплуатацию 5,51 км газовых сетей, в 10 населенных пунктах было построено 8,66 км локальных водопроводных сетей.