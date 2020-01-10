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Госэкспертиза одобрила проект учебно-лабораторного корпуса университета в Ингушетии

В здании оборудуют лаборатории, спортивный и тренажерный залы с душевыми и актовый зал

МАГАС,10 января. /ТАСС/. Госэкспертиза России дала положительное заключение на строительство учебно-лабораторного корпуса естественно-научных дисциплин Ингушского государственного университета в Магасе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Учебно-лабораторный корпус, проект которого одобрили эксперты Главгосэкспертизы России, предназначен для проведения занятий по естественно-научным дисциплинам. Здание переменной этажности будет разделено на блоки, где разместятся кафедры анатомии человека, нормальной физиологии, теоретической механики, теории механизмов и деталей машин, физико-математического факультета, микробиологии, физики и математического анализа", - говорится в сообщении.

Также в здании оборудуют лаборатории, спортивный и тренажерный залы с душевыми и актовый зал. "В рамках реализации проекта будет сооружено и двухэтажное клубное здание со зрительным залом на 485 мест, где будут работать студии декоративно-прикладного искусства и дизайна, изобразительного искусства, хореографии и кинофотостудия. Проектные решения предусматривают также устройство трансформаторной подстанции и дизель-электрической установки и работы по благоустройству территории", - добавили в ведомстве.

Ингушский государственный университет, главный университет республики основанный в 1994 году. В нем ведут обучение более 500 преподавателей -доктора и кандидаты наук, осуществляющие подготовку по различным направлениям специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, интернатуры и ординатуры. В настоящее время в вузе обучается более 10 тысяч студентов.

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