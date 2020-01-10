Новая школа откроется на Ставрополье до конца января 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Школа на 500 учеников откроется в Предгорном районе Ставропольского края до конца января 2020 года. Образовательное учреждение построено в поселке Мирный, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого министерства образования.

"В поселке Мирный новая школа распахнет свои двери <…>. Здание школы рассчитано на 500 учащихся. Помимо стандартного учебного процесса ребята смогут развить свои физические навыки. Для этого в школе предусмотрена спортивная зона, в которую входят два спортивных зала, стадион, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также место для прыжков в длину", - говорится в сообщении.

Помимо школьных классов, в здании будут организованы дошкольные группы с отдельными игровыми площадками, детсадовские группы смогут принять 100 детей. "Строительство школ и детских садов - не только нужное, но и социально значимое дело. Очень приятен факт, что 2020 год начнется с такого положительного события", - цитирует пресс-служба министра Евгения Козюру.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, раньше в поселке Мирный с населением 1,8 тыс. человек не было отдельной школы. Учреждение располагалось в приспособленных помещениях и не вмещало всех учеников, детей приходилось возить в соседний поселок. Строительство отдельной школы начали в поселке в 2005 году, но из-за отсутствия финансирования работа была приостановлена. Строительство возобновили в 2019 году, после выделения средств на завершение работ из краевого бюджета.