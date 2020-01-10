{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии начнут выпускать противопожарное и электрощитовое оборудование

Предполагается, что предприятия запустят в этом году

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Проекты по производству электрощитового и противопожарного оборудования будут реализованы в Северной Осетии в 2020 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

"В этом году мы отобрали два проекта для реализации на территории нашей республики. Будет налажено производство электрощитового оборудования и противопожарного оборудования. Проекты будет реализовывать Волжский светотехнический завод "Луч". Ранее он создал в республике успешное ныне предприятие "Заря Осетии" по выпуску светотехнических изделий", - сказал Бутов.

Предприятия начнут работать в этом году. На одном из них будет налажено производство полного цикла электрооборудования - от электрощитов до коммуникационной продукции. На другом - весь комплект противопожарного оборудования: щиты, огнетушители, датчики, инструменты для пожаротушения.

Выпускаемой продукцией предполагается обеспечить Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

"Мы окажем со своей стороны всю необходимую поддержку. Подобные отборы проектов станут ежегодными. Они будут являться главными претендентами на получение государственной поддержки", - отметил министр.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Структура Ростеха займется строительством трех медучреждений в Севастополе
Их намерены построить рядом, создав медицинский кластер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС