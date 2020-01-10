В Северной Осетии начнут выпускать противопожарное и электрощитовое оборудование

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Проекты по производству электрощитового и противопожарного оборудования будут реализованы в Северной Осетии в 2020 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

"В этом году мы отобрали два проекта для реализации на территории нашей республики. Будет налажено производство электрощитового оборудования и противопожарного оборудования. Проекты будет реализовывать Волжский светотехнический завод "Луч". Ранее он создал в республике успешное ныне предприятие "Заря Осетии" по выпуску светотехнических изделий", - сказал Бутов.

Предприятия начнут работать в этом году. На одном из них будет налажено производство полного цикла электрооборудования - от электрощитов до коммуникационной продукции. На другом - весь комплект противопожарного оборудования: щиты, огнетушители, датчики, инструменты для пожаротушения.

Выпускаемой продукцией предполагается обеспечить Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

"Мы окажем со своей стороны всю необходимую поддержку. Подобные отборы проектов станут ежегодными. Они будут являться главными претендентами на получение государственной поддержки", - отметил министр.