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Более 60 педагогов примут участие в программе "Земский учитель" в Чечне

Вв программе смогут принять участие учителя в возрасте до 55 лет

ГРОЗНЫЙ, 10 января. /ТАСС/. Власти Чечни планируют привлечь в небольшие населенные пункты региона более 60 опытных педагогов в 2020 году по программе "Земский учитель". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

"В Чеченской Республике 10 января стартовал прием заявок на участие в федеральной программе "Земский учитель". Выплату в регионе получат 64 педагога. Учителя-победители получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей в срок до 1 декабря, деньги можно будет потратить на любые цели", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в программе смогут принять участие учителя в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее. "Они должны быть готовы к переезду и отработать в сельской местности не менее 5 лет. При отборе также учтут наличие первой и высшей категорий, ученой степени по предмету, педагогике или психологии, педагогического стажа свыше 10 лет и непрерывность работы в одной организации", - добавили в пресс-службе.

Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Программа рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс.

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