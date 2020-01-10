Циклон принесет в выходные дни на Юг России дожди и снег

ТАСС, 10 января. Циклон, идущий с северо-запада, принесет на Юг России осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характерной особенностью ближайших дней будет влияние идущего с северо-запада циклона и наличие осадков, местами очень сильных, в том числе и в горных районах Краснодарского края и Адыгеи. В зону влияния циклона в субботу первыми попадут Ростовская и Волгоградская области, в воскресенье непогода с осадками дойдет до юга Ростовской области, Астраханской области и большей части Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи", - сказал он.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют от нуля до 3 градусов тепла, в воскресенье пройдут осадки, местами сильные, но температура останется в пределах плюс 1-5 градусов.

Температура воздуха в Волгоградской области в субботу днем прогнозируется около нуля градусов, на севере региона - до 5 градусов мороза. В воскресенье здесь ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах не исключена гололедица. Столбик термометра на юге области понизится до 1-3 градусов тепла, на севере - до 1-3 градусов мороза. В Астраханской области в воскресенье дождь с мокрым снегом будет интенсивным, температура воздуха сохранится в пределах 2-5 градусов тепла.

В Краснодарском крае в выходные дни пройдут дожди, они усилятся в воскресенье. В субботу в дневные часы температура воздуха составит около 5-6 градусов, в воскресенье - в пределах 4-5 градусов со знаком "плюс". Немного теплей в Крыму: днем 5-8 градусов тепла, на полуострове ожидаются небольшие дожди, в горах - со снегом.

"В горах Адыгеи и Кубани из-за сильного снегопада высота снежного покрова увеличится на несколько десятков сантиметров. Снег не исключен и в Верхнем Сочи, то есть в 3-5 км от побережья. В самом курортном городе в воскресенье пройдут сильные дожди, температура воздуха - 5-6 градусов тепла", - отметил Синенков, добавив, что на следующей неделе на смену циклону придет антициклон, погода будет солнечной, но опустится на 3-4 градуса.