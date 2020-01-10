Новую школу на 720 мест открыли в одном из районов Чечни

ГРОЗНЫЙ, 10 января. /ТАСС/. Новую школу на 720 ученических мест открыли в Шелковском районе Чечни, она позволит разгрузить три образовательных учреждения. Объект построен в рамках нацпроекта "Образование".

"Школа оборудована современной материально-технической базой, полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует новейшим требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Ее строительство и своевременный ввод в эксплуатацию благотворно сказались на решении проблемы, связанной с перегруженностью трех образовательных организаций района", - рассказал министр образования региона Исмаил Байханов.

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования республики, в настоящее время 80 образовательных учреждений в регионе проходят обучение в три смены. В 2020 году для решения данной проблемы запланировано строительство 11 школ в рамках нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.