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Первая мобильная подстанция на случай нарушений электроснабжения появится в Дагестане

Руководитель Дагестанской сетевой компании Владимир Сыщиков отметил, что это позволит улучшить качество подаваемой электроэнергии и снизить аварийность в системе электроэнергетики

МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Мобильная электростанция появится впервые в Дагестане для оперативного устранения нарушений электроснабжения. Об этом сообщил руководитель Дагестанской сетевой компании Владимир Сыщиков в пятницу на совещании под руководством главы Дагестана по вопросам улучшения энергоснабжения в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"У нас 209 трансформаторных подстанций по республике. Теперь у нас будет мобильная станция на 16 мегавольт-ампер. Если в городе отключат район, мы можем доставить эту станцию, запитать район мобильно, чего раньше у нас не было. Мы один из немногих субъектов России, в котором это будет", - цитирует пресс-служба Сыщикова. Он добавил, что в Дагестане впервые будет установлен "силовой трансформатор с максимально возможной мощностью на 63 мегавольт-ампера".

Сыщиков отметил, что "та масштабная работа, которая проводилась ранее и которую еще предстоит провести в ближайшие годы, существенно усилит электросетевой комплекс республики".

"При этом какое-то время мы будем вынуждены производить кратковременные отключения, так как нельзя производить ту или иную работу на энергообъекте, не отключив электроустановку. Эти меры направлены исключительно на благо жителей Дагестана, которые в конечном итоге позволят значительно улучшить качество подаваемой электроэнергии и снизить аварийность в системе электроэнергетики республики", - сказал Сыщиков.

Летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили всероссийские учения энергетиков, организованные компанией "Россети". Они затронули шесть из 39 районных сетей Дагестана в столице региона и ее окрестностях. Согласно материалам "Россетей", в результате всероссийских учений потери электроэнергии в сетях будут снижены на 72 млн кВт/ч в год, это позволит ежегодно экономить до 232 млн рублей. Сообщалось, что энергетики ПАО "Россети" и власти Дагестана привели с лета 2018 года в нормативное состояние 40% сетевого хозяйства и оборудования в регионе.

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РоссияСКФОДагестан
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