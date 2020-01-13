Школу-долгострой открыли на Ставрополье через десять лет после начала строительства

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Открытие школы на 500 мест состоялось в понедельник в Предгорном районе Ставропольского края. Строительство учреждения в поселке Мирном началось более десяти лет назад, однако было приостановлено из-за недостатка финансирования, сообщила пресс-служба губернатора края.

"Объект - бывший долгострой, который начали возводить еще в 2000-х, но вскоре заморозили. Больше 10 лет стройплощадка стояла законсервированной <…> финансирование для завершения объекта было предусмотрено в краевом бюджете на 2019 год", - говорится в сообщении.

Учреждение сможет принять 500 школьников, в здании также расположатся несколько групп детского сада. Как пояснили ТАСС в районном отделе образования, открывшиеся школа и детский сад - единственные в поселке с населением более 1,8 тыс. человек.

"Раньше здесь работала начальная школа, она находилась в приспособленном здании старой постройки барачного типа. Большинство школьников подвозили на уроки на двух автобусах в соседний поселок. На базе школы открылись также две группы ухода и присмотра за детьми, будет четыре группы. Потребность в местах в детском саду в поселке будет закрыта полностью", - пояснили в отделе образования.

По данным пресс-службы губернатора края, в школе оборудованы четыре кабинета технологии, в 20 предметных кабинетах установлено необходимое презентационное оборудование, на территории школы находится спортивная зона и четыре игровые площадки для детсадовцев.