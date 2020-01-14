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Аграрии в Забайкалье, несмотря на засуху 2019 года, сохранят размеры посевной площади

Планируется, что ее объем составит около 200 тыс. га
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧИТА, 14 января. /ТАСС/. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае в 2020 году запланирована на уровне прошлого года и составит около 200 тыс. га. И это несмотря на плохой урожай, связанный с летней засухой 2019 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального минсельхоза.

Летняя засуха в Забайкалье в 2019 году уничтожила посевы на почти 40 тыс. га, из-за этого аграрии собрали лишь 106 тыс. т зерна - на 43% меньше, чем годом ранее. Урожай рапса сократился в два раза. Ущерб составил 218,2 млн рублей.

"В 2020 году высев сельскохозяйственных культур в хозяйствах Забайкальского края планируется провести на площади около 190 тыс. га. А с учетом паров (вспаханных полей, которые на одно лето оставляют незасеянными) посевная площадь останется примерно на уровне прошлого года", - сказал пресс-секретарь министерства Баир Намсараев.

В регионе начинается подготовка к весенним полевым работам. "Специалисты краевого Минсельхоза проводят работу по уточнению структуры посевных площадей, определяются потребности в минеральных удобрениях, средствах защиты растений", - уточнил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

В 2018 году аграрии в Забайкальском крае собрали рекордный урожай зерновых культур - свыше 185 тыс. т зерновых, 24 тыс. т маслосемян рапса.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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