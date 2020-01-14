Первую за 60 лет экспедицию по исследованию запасов рыбы в Амуре проведут в 2020 году

ТАСС, 14 января. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проведут первую за 60 лет масштабную экспедицию по исследованию запасов рыбы в Амуре, сообщается на сайте WWF России.

"Выявленные факты браконьерства и пустые нерестилища подтвердили необходимость проведения регулярных серьезных научных обследований и усиления мер охраны лососевых на Амуре. Поэтому мы приветствуем инициативу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) о старте в 2020 году большой научной экспедиции на Амуре", - приводятся в сообщении слова координатора проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Ольги Чеблуковой.

Отмечается, что в последние годы численность приходящих в Амур на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается. Уменьшение количества рыбы заметно и в нижнем течении Амура. Реальное положение дел с лососевыми показал начатый активистами в 2018 году общественный мониторинг кеты на притоках Амура - были выявлены практически пустые нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгуске, в 2019 году ни в одной из нерестовых рек выше Николаевска-на-Амуре летняя кета и горбуша не были обнаружены. В главном нерестовом притоке Амура, Амгуни, удалось отметить лишь один экземпляр отнерестившейся кеты и два экземпляра живой рыбы. В 2019 году был установлен запрет на промышленный лов летней кеты.

По словам Чеблуковой, последние несколько лет рекомендуемый вылов кеты и горбуши определялся рыбохозяйственной наукой на основании данных о фактическом вылове лососевых в предыдущие годы. При таком подходе основные нерестилища на Амуре оставались пустыми начиная с 2017 года. Значительное влияние на запас рыбы в Амуре оказывает и браконьерство. В 2019 году специалисты ВНИРО разработали программу развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах РФ на 2020-2024 годы. В пятилетний план подпрограммы "Рыбы реки Амур" внесено проведение нескольких экспедиций: Верхнеамурской - в реке Амур от границы Амурской и Читинской областей до Хабаровска, Нижнеамурской - в русле реки Амур от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, Уссури-Ханкайской - в реке Уссури и озере Ханка и экспедиции в Амурском лимане.

"Подобное масштабное обследование реки Амур было проведено 60 лет назад, в период с 1945 по 1959 годы, экспедицией известного ученого-ихтиолога Георгия Васильевича Никольского. Заявленная в этом году ВНИРО серия экспедиций внушает надежду, что на Амуре все же начнется эра устойчивого управления рыбными запасами", - приводятся в сообщении слова Чеблуковой.

Отмечается, что общественный мониторинг, который будут продолжать на нерестовых притоках Амура добровольцы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке WWF России, дополнит общую картину состояния запасов лососевых, которую выдаст наука.