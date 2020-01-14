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Турпоток на Ставрополье вырос на 12% в 2019 году

За 2019 год Ставропольский край посетили 1,6 млн человек

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Ставрополье в 2019 году, увеличилось на 12% по сравнению с 2018 годом - до 1,6 млн человек, сообщила во вторник пресс-служба главы края.

"В среднем за последние годы турпоток в край ежегодно прирастает примерно на 7%. По итогам 2019 года показатель прироста достиг 12%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за 2019 год турпоток составил порядка 1,6 млн человек, регион Кавказских Минеральных Вод посетили в том числе порядка 1,2 млн человек.

"Мы должны достигать цифры 12% прироста турпотока в год [в будущем]. Этот уровень должен быть результатом наших вложений и сигналом для крупного бизнеса в курортной отрасли, что в Ставрополье можно вкладывать", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Глава края подчеркнул, что уровень турпотока в заметной степени влияет на благополучие региона. В частности, в 2018 году объем налоговых поступлений от предприятий турсектора в бюджеты всех уровней составил на Ставрополье 1,7 млрд рублей. Из них 1,2 млрд поступили только в краевой бюджет. По итогам 2019 года краевым курортным министерством прогнозируются 1,9 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно.

Турпоток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет. На рост турпотока влияет в том числе благоустройство инфраструктуры городов-курортов, а также развитие событийного туризма, которому стали уделять большое внимание. Власти региона делают ставку на событийные мероприятия, которые привлекают туристов: в 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести 400 мероприятий. В 2020 Ставропольский край планирует принять на отдых и лечение 1 млн 730 тыс. человек.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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