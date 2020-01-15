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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Трансляцию послания президента РФ смотрят туристы на Эльбрусе на высоте 3847 метров

В нем Владимир Путин обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. Трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию на склоне горы Эльбрус на станции Гара-Баши на высоте 3847 метров смотрят катающиеся лыжники и сноубордисты. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь курорта "Эльбрус" Дарья Пуденко.

"Трансляция началась вовремя, экран работает, сейчас там стоит порядка 20 человек, которые смотрят послание президента. Поскольку высота рекордная, и периодически налетает сильный ветер, то, конечно, долго люди задерживаться не могут, вряд ли смогут от начала до конца посмотреть. Но именно с этой точки люди начинают сегодня свое катание, <...> сегодня эта трасса открыта как основная", - сказала Пуденко.

Она отметила, что 15 января на Эльбрусе открыты для катания верхняя и нижняя очереди, а большинству людей нравится кататься наверху, наслаждаясь солнцем и красивыми видами.

В среду президент РФ Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. В послании президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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