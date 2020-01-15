Гидроагрегаты на двух ГЭС в Кабардино-Балкарии остановлены на плановый ремонт

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. Гидроагрегаты № 1 Зарагижской ГЭС и № 3 Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария, филиал"Русгидро") выведены на капитальный ремонт в связи с необходимостью ремонта каждые три года, сообщили в среду в пресс-службе местного филиала "Русгидро".

"В Кабардино-Балкарском филиале "Русгидро" в плановый капитальный ремонт выведены гидроагрегат № 1 Зарагижской ГЭС и гидроагрегат № 3 Баксанской ГЭС с установленной мощностью 10,2 и 9 МВт соответственно. Работы проводятся в соответствии с производственной программой компании и годовым графиком ремонтов филиала на 2020 год", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что гидроагрегаты остановлены в соответствии с утвержденной программой ремонтов на 2020 год. Работы планируется завершить за 45 календарных дней. "В течение этого времени специалисты производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" (входит в группу "Русгидро") в Баксане восстановят лопасти рабочих колес, подвижные и неподвижные лабиринтные уплотнения, лопатки направляющих аппаратов, которые наиболее подвержены абразивному и кавитационному износам, отрегулируют турбинные и генераторные подшипники. Будет также выполнен ремонт электрической и механической частей генератора: систем торможения и регулирования гидроагрегатов, воздухоохладителей генераторов, систем технического водоснабжения и пожаротушения", - уточнили в компании.

Отмечается, что проводимые в зимний меженный период мероприятия позволят повысить надежность и эксплуатационные характеристики турбин, гидрогенераторов и вспомогательного оборудования. В компании также пояснили, что в связи с большим абразивным износом проточной части плановые капитальные ремонты гидроагрегатов станций филиала по согласованию с заводом-изготовителем проводятся каждые три года.

Всего на ремонтную программу филиала в 2020 году будет направлено 88,5 млн рублей. "Кроме капитальных ремонтов, запланирован ряд текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, механизмов и производственных зданий филиала", - добавили в компании.