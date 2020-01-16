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Погода в Петербурге второй день бьет температурные рекорды

Воздух в городе прогрелся до 6,8 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Погода в Санкт-Петербурге второй день подряд устанавливает температурные рекорды. Вечером 15 декабря температура воздуха в городе превысила прежний максимум на 2,1 градуса, а утром 16 декабря - на 1,4 градуса, составив 6,8 градуса тепла, написал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Санкт-Петербург начал день с рекорда. По данным на семь часов утра температура воздуха составляет плюс 6,8 градуса, это выше прежнего достижения для 16 января, которое ранее составляло плюс 5,4 градуса и было зафиксировано в 1975 году", - отметил синоптик.

Он добавил, что окончательные значения нового температурного рекорда на 16 декабря будут известны после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

В среду днем в Петербурге был побит температурный рекорд 1975 года (5,5 градуса), к 15:00 температура воздуха составила 5,6 градуса, а к вечеру достигла 7,6.

Предыдущий температурный рекорд нынешней зимы метеорологи Петербурга зафиксировали 18 декабря 2019 года, когда температура воздуха в городе повысилась до 7,6 градуса, побив предыдущий рекорд этого дня в 6,4 градуса, установленный в 1956 году.

По данным портала "Метеовести" центра "Фобос", в четверг Санкт-Петербург и Ленинградская область останутся во власти циклона, но по мере его продвижения на восток, к берегам Невы, начнут поступать менее теплые воздушные массы. При этом погода сохранится облачной и ветреной, пройдут дожди, а температурный фон по-прежнему будет находиться на уровне рекордно теплых отметок.

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РоссияСанкт-Петербург
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