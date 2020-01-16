В Пятигорске благоустроят старейший курортный парк

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Емануелевский парк, созданный в начале 19 века, благоустроят в Пятигорске Ставропольского края в 2020 году в рамках программы "Формирование современной городской среды", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Этот объект горожане выбрали сами для благоустройства в прошлом году. Работы начнутся в ближайшее время. Подрядчик сориентирован на максимальную экологичность и бережное отношение к традициям "старой" курортной парковой архитектуры. Бетонные ступени будут перекрыты базальтом, там, где покрытие дорожек было выполнено в природном камне, - его сохранят", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе благоустройства в парке появится освещение, новые лавочки, отремонтируют терренкуры. "На всех этапах благоустройства строгий контроль будут вести специалисты технадзора Управления капитального строительства. Чтобы все было максимально открыто, рекомендовано установить на территории парка видеокамеры", - добавил представитель пресс-службы.

Емануелевский парк - один из старейших курортных парков Пятигорска, создавался в классическом английском стиле с 1828 по 1830 годы по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци. Начало строительства парка положил генерал-лейтенант Георгий Емануель (Эммануэль), в честь которого территория и получила свое название.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.