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Власти Ставрополья выделят 90 млн рублей на строительство приютов для животных в 2020 году

Планируется построить два питомника вместимостью по 2 тыс. животных каждый

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 90 млн рублей на строительство первых в регионе краевых приютов для безнадзорных животных в 2020 году. Проблема бродячих животных в первую очередь будет решаться в городах-курортах, сообщил в четверг журналистам глава региона Владимир Владимиров.

"В этом году мы направим 90 млн рублей на строительство двух питомников. В первую очередь, будем работать на Кавминводах, это облик городов, это [наличие безнадзорных животных] немного пугает. Есть необходимость в этом, чтобы курорты чувствовали себя комфортно", - сказал он во время пресс-конференции в Ставрополе.

В 2020 году в крае планируют построить два приюта вместимостью по 2 тыс. животных каждый. В курортном регионе Кавминвод для строительства рассматриваются города Кисловодск и Пятигорск. Еще для одного приюта рассматриваются две территории в северной части края: Труновский район и Изобильненский городской округ.

"Как только мы об этом объявили, появилось много людей, которые хотели бы контролировать работу этих питомников <…> Это будут очень хорошего уровня питомники, где животные будут чувствовать себя хорошо, от медицины до содержания и кормов. Подходим к вопросу очень ответственно. Контролерам мы, конечно, всегда рады, но еще больше рады волонтерам", - пояснил Владимиров.

Приюты будут обслуживать территорию всего курортного региона.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСКФОСтавропольский край
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