В Крыму разработают стратегию экологической безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Стратегию экологической безопасности до 2030 года разработают в Крыму, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов региона.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое проходило 10 января в Ялте, президент России Владимир Путин поручил властям полуострова поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, а также над решением экологических вопросов, которыми, по его словам, "здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался".

"Для обеспечения экологической безопасности на полуострове Минприроды Крыма в этом году начнется разработка соответствующей стратегии до 2030 года. Будет проанализировано текущее экологическое состояние, определены основные вызовы и угрозы, составлен план действий на расчетный период и разработаны механизмы реализации стратегии", - рассказали в пресс-службе.

Дефицит питьевой воды

В Минприроды отметили, что проблемами экологии в Крыму сейчас занимаются несколько ведомств.

"Экологические проблемы в Крыму в первую очередь обусловлены состоянием канализационных очистных сооружений, которые морально и физически устарели и нуждаются в модернизации. Также негативно на экологической ситуации на полуострове сказывается отсутствие полигонов твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям, и отсутствие мусороперерабатывающих заводов", - сообщили в Минприроды.

Основной проблемой в Крыму является дефицит чистой питьевой и сельскохозяйственной воды. Он возник в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребности республики. Президент Крымской академии наук, председатель региональной ассоциации "Экология и мир" Виктор Тарасенко считает, что эту проблему можно решить в том числе за счет террасирования, залесения и рационального воспроизводства воды.

"Мы давно работаем с прогнозированием глубинных вод в зонах тектонических разломов. Мы считаем, что на глубине 500 м и глубже можно найти хорошую воду", - сказал он.

Чтобы увеличить с 40 до 65 тыс. кубометров объемы подачи питьевой воды в Симферополь планируют провести геологоразведочные работы запасов вод, построить водовод от Ивановского до Межгорного гидроузла, обеспечить подачу воды на него от Вилинского водозабора по Севастопольскому водоводу, проложить перемычку от микрорайона Залесье до Аянского водовода.

Лидер местной экологической инициативы "Стопхлам Крым" Сергей Дубовик отметил, что во время нахождения Крыма в составе Украины системы канализации полуострова, построенные еще в советские годы, были заброшены и пришли в негодность. "Все стоки, которые у нас в Крыму производятся, сбрасывают куда угодно: в море, в реки, в поля. Мы об этом знаем, просим как-то решить этот вопрос", - сказал он ТАСС.

Реконструировать все канализационно-очистные сооружения курортов Южного берега власти Крыма намерены до конца 2022 года. На 12 основных объектов в ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма заложено около 11,5 млрд рублей.

"Мусорная реформа" и природные пожары

До 2014 года на полуострове, по словам экологов, не было системы обращения с отходами. "У нас есть свалки, которые нам достались в наследство от Украины. Полигонами я их назвать не могу, поскольку это территории заброшенных карьеров, которые превратились постепенно в свалки", - отметил Дубовик, добавив, что полигоны постоянно горят.

Сейчас ведется рекультивация симферопольского полигона ТКО в Каменке. Еще два полигона, которые до недавнего времени принимали мусор из Судака и Белогорска, планируют рекультивировать по нацпроекту "Экология". В него намерены включить и 11 отработанных полигонов, расположенных за границами населенных пунктов.

Министерство ЖКХ Крыма инициировало общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами, который предусматривает строительство к 2024 году 10 мусороперегрузочных станций с системой сортировки и двух автоматизированных мусоросортировочных комплексов.

"В 2020 году в рамках национального проекта "Экология" в Республике Крым реализуются пять региональных проектов. К 2024 году планируется обеспечить долю ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО до 60% и долю ТКО, направленных на утилизацию, до 36%", - рассказал председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По данным регионального МЧС, в 2019 году в Крыму зарегистрировали 86 природных пожаров на площади около 340 га. "2019 год был засушливый, и те пожары, которые происходили в горных частях Крыма, они имели, конечно, катастрофические последствия, в том числе и для экологии", - рассказал председатель комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма Георгий Шаповалов.

В рамках борьбы с природными пожарами в регионе по нацпроекту "Экология" планируется на 80% обновить автопарк лесопожарных формирований. По данным регионального Минприроды, закупка техники началась еще в прошлом году. Тогда же было высажено 222,1 га лесов, к 2022 году планируется восстановить зеленые зоны площадью 750 га.

В конце прошлого года власти Крыма обратились в Минприроды РФ с просьбой поручить Роснедрам отозвать лицензию по добыче песка на Бакальской косе. Экологи уверены, что урон наносит и разработка карьеров на горе Лысый Агармыш в Старом Крыму и около села Пасечное в Белогорском районе.

"Нужно науку привлекать, обсуждать с населением. Мы давно говорим, что пустует Институт минеральных ресурсов - надо возобновить его как Институт экологии природных ресурсов", - сказал Тарасенко и добавил, что такие институты вместе с Крымской академией наук "могли бы на упреждение работать, подсказывать".

Также в Крыму планируют увеличить площадь особо охраняемых природных территорий - сейчас это 8,6% территории полуострова. "Создается еще один природный заказник регионального значения - "Парпачский гребень". В ближайшем будущем будут созданы еще пять: Бараколь, Беки-Элинский, Русаковский, Кизил-Ярский и Первомайский. В целом, по данным Минприроды, к 2030 году планируется увеличить площадь особо охраняемых природных территорий до 20% от общей площади региона.