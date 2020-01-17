Фонд ЖКХ готовит предложение для выделения допсредств для расселения из аварийного жилья

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства готовит предложение в правительство РФ по выделению дополнительных средств для реализации программы расселения из аварийного жилья. Об этом в пятницу в Нальчике (КБР) сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Мы сейчас готовим обращение. Будем готовить Михаилу Мишустину эту справку, анализ, с тем чтобы выделять дополнительные средства. Люди, которые оказались в аварийном жилье, не виноваты. Граждан мы должны переселить, это наша обязанность и решение президента страны", - сказал он.

Сроки работы Фонда ЖКХ в конце 2018 года были продлены до 1 января 2026 года, ранее сообщал ТАСС. Степашин пояснил, что до момента продления полномочий фонда некоторые регионы из-за неопределенности с финансированием просто не показывали полную картину проблемы аварийного жилья. "Многие муниципалитеты просто спрятали свое аварийное жилье. <...>. Сегодня мы должны по программе, на которую выделены бюджетные деньги до 2026 года, переселить 520 тыс. человек. На самом деле сегодня в аварийном жилье, как показывает статистика, проживает уже около миллиона", - добавил он.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели планируется направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.