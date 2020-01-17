Детский сад для детей с ограниченными возможностями открылся в новом здании в Якутске

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Детский сад "Звездочка" в Якутске для детей с особыми образовательными потребностями переехал в новое здание, сообщил в пятницу журналистам глава региона Айсен Николаев.

"Сегодняшнее открытие очень знаменательно, потому что детский сад включает в себя ясельные группы, также группы для детей с ограниченными возможностями - это первый детский сад в Якутске, который предназначен в том числе для детей с ограниченными возможностями с самого его [начала] проектирования", - сказал Николаев.

По данным Минобрнауки Якутии, в детском саду будут функционировать 12 групп, в том числе группы для детей с особыми образовательными потребностями: с задержкой психомоторного и речевого развития, с детским церебральным параличом, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра. Также заработают лекотека (служба, оказывающая раннюю психолого-педагогическую помощь тем детям, которые имеют ограниченные возможности) для посещения детей с тяжелыми и множественными нарушениями в сопровождении родителей или тьюторов, служба ранней помощи для оказания ранней коррекции. Планируется, что данный садик, по информации управления образования мэрии, позволит родителям со всего городского округа Якутска направлять детей в новое здание садика.

Новое здание площадью около 3 тыс. кв. м рассчитано на 240 мест, включая ясельные группы. Имеются физкультурный и музыкальный залы, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет. Строительство здания началось в 2015 году, финансирование составило около 117 млн рублей, в инвестиционной программе региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов было предусмотрено около 92 млн рублей.