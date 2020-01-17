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Первую вертолетную площадку для санавиации построят в КЧР в 2020 году

Вертолет будет доставлять жителей из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены в 2020 году построить в регионе первую вертолетную площадку для санитарной авиации в рамках нацпроекта "Здравоохранение", говорится в пятницу в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"В Карачаево-Черкесии в соответствии с задачами, которые поставил в своем послании президент страны Владимир Путин Федеральному собранию в 2020 году по дальнейшему развитию первичного медико-санитарного звена, запланировано строительство вертолетной площадки, что позволит осуществлять транспортировку пациентов на вертолете", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что вертолет будет доставлять жителей из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Транспортировка будет осуществляться и в соседние регионы.

Модернизация первичного звена здравоохранения в России входит в задачи нацпроекта "Здравоохранение". Всего в его составе восемь федеральных проектов, а ключевые цели - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, развитие инфраструктуры детских больниц.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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