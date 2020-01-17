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Закон об инвестиционном налоговом вычете вступил в силу на Ставрополье

Бизнесмены края смогут получить инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от суммы затрат на приобретение или модернизацию предприятия

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Закон об инвестиционном налоговом вычете, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, вступил в силу в январе 2020 года в Ставропольском крае. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель председателя регионального правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность".

"На Ставрополье закон об инвестиционном налоговом вычете вступил в силу в январе 2020 года и будет действовать в течение восьми лет. Бизнесмены края могут получить инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от суммы затрат на приобретение или модернизацию предприятия. Исключение составляют траты на легковые автомобили или объекты основных средств, приобретенных за счет субсидий и бюджетных инвестиций", - сказала Калинченко.

По ее словам, закон касается производств пищевых продуктов (кроме напитков), текстильных изделий и одежды.

"Оценить объем выпадающих по причине предоставления инвестиционного налогового вычета доходов краевой казны пока не представляется возможным - закон только заработал, кроме того, невозможно спрогнозировать сколько предпринимателей решат вкладываться в модернизацию бизнеса", - добавила министр финансов края.

Она отметила, что поручение президента позволит расширить перечень производств, претендующих на налоговый вычет в крае. "Принятое решение о компенсации регионам 2/3 выпадающих доходов из федерального бюджета позволит правительству Ставропольского края расширить перечень получателей этого вычета другими важными для нашего региона направлениями или направить эти средства на финансирование социально значимых расходов", - сказала Калинченко.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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