В одном из сел Ингушетии открыли первую спортплощадку с футбольным полем

МАГАС, 17 января. /ТАСС/. Первую спортивную площадку с футбольным полем и беговыми дорожками открыли в сельском поселении Инарки Малгобекского района республики, сообщил в пятницу ТАСС глава села Адам Котиев.

"Это первая спортивная специализированная площадка в селе, ее посвятили памяти Руслана Котиева (сотрудника правоохранительных органов, погибшего в 2013 году при исполнении служебных обязанностей - прим. ТАСС). Построена площадка в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" по линии Минсельхоза РФ, на ее строительство было выделено селу 2,8 млн рублей", - сказал Котиев.

По его словам, на площадке будут проводиться все спортивные мероприятия и соревнования в селе.

"Площадь спортплощадки - более 1 тыс. кв. м, большую ее часть занимает футбольное поле, вокруг которого расположены беговые дорожки со специализированным покрытием. Расположение площадки выбирала молодежь села, мы провели опрос и определили территорию. Площадка только открыта, а около 100 детей, несмотря на сумерки, все еще занимаются на площадке, и их тяжело оттуда вытянуть", - добавил глава села.

Сельское поселение Инарки находится в Малгобекском районе республики, в нем проживают около 7 тыс. человек.