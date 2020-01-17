В Грозном планируют реконструировать около 50 км водопроводных линий в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Власти Чечни намеренны в 2020 году реконструировать около 50 км изношенных водопроводных линий в Грозном в рамках федерального проекта "Чистая вода", что позволит снизить перебои в подаче воды и улучшить ее качество. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Общая протяженность линий, которые планируют реконструировать в Грозном, - около 50 км. В том числе три магистральных водовода диаметром 900 и 500 мм в Заводском и Старопромысловском районах города. "Реконструкции будут подвергнуты сети, изношенные вследствие эксплуатации. Частые аварии приводили к перебоям в подаче воды на этих участках. Это [работы по реконструкции] позволит улучшить качество питьевой воды в соответствии с нормами СанПиН", - добавили в пресс-службе.

По данным министерства, в 2019 году в рамках нацпроекта начато строительство магистрального водовода протяженностью около 37 км и построены два резервуара в Надтеречном районе. "Плановый показатель, который необходимо достичь республике к 2024 году, - обеспечение до 81% населения субъекта РФ чистой питьевой водой. В его реализацию входят мероприятия по строительству и реконструкции водопроводов, оснащению системами очистки и обеззараживания питьевой воды объектов водоснабжения", - отметили в министерстве.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).