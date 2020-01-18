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На повышение зарплаты учителям в Северной Осетии в 2020 году направят 300 млн рублей

Предполагаемые изменения позволят повысить базовую гарантированную часть заработной платы

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2020 году планируют направить 300 млн рублей из республиканского бюджета на повышение зарплат учителям, сообщил ТАСС глава республики Вячеслав Битаров.

"Из республиканского бюджета 300 млн рублей направлены на повышение зарплат в 2020 году. Предполагаемые изменения позволят повысить базовую гарантированную часть заработной платы педагогических работников", - сказал Битаров.

По его словам, до повышения должностные оклады педагогов в Северной Осетии находились в диапазоне от 7200 до 7635 рублей. "Новые оклады планируется установить в диапазоне от 13300 до 13840 рублей. Повысится и размер надбавки за наличие квалификационной категории - 2 тыс. рублей за первую, 4 тыс. рублей - за высшую", - уточнил собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы республики, планируется, что после повышения базовая ставка учителя будет составлять 13840 рублей (сейчас - 7635 рублей), ставка учителя первой категории - повысится с 9162 рублей до 15840 рублей, учителя высшей категории - с 10689 рублей до 17840 рублей.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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