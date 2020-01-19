Реставрацию пяти объектов культурного наследия начнут в Северной Осетии в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Реставрация пяти объектов культурного наследия начнется в Северной Осетии в 2020 году в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, сообщил ТАСС в среду глава республики Вячеслав Битаров.

"Реставрация пяти объектов начнется в 2020 году <…>. Здание Зругской церкви в селе Зарамаг, средневековый христианский храм в селе Фараскатта, осетинская церковь 1815 года в городе Владикавказ, жилое здание-замок с остатками церковного здания в селе Кумбулта, дом, в котором в 1859 году родился Коста Хетагуров в селении Нар. Всего (к 1100-летию крещения Алании - прим. ТАСС) будет отреставрировано 14 объектов", - сказал Битаров.

Также, по его словам, планируется строительство нового здания Центрального государственного архива Северной Осетии. "В настоящее время работы над проектом завершены. К концу месяца должна быть проведена его государственная экспертиза", - уточнил Битаров.

Он также отметил, что в республике развивается религиозный туризм, разработаны четыре паломнических маршрута, которые охватывают города Владикавказ и Моздок, а также Алагирское и Куртатинское ущелья. Кроме того, по его словам, в рамках подготовки к празднованию в республике в 2020 году планируется начать издание специальной книжной серии "Аланская библиотека", в нее которую войдет научная, научно-популярная и художественная литература, а также выпустить памятную серебряную монету с изображением аланской святой. Также планируется организовать международные выставочные проекты на площадках Государственного Эрмитаже в Санкт-Петербурге и Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.