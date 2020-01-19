В Ингушетии получили сертификаты первые выпускницы школы возрождения войлочного искусства

МАГАС, 19 января. /ТАСС/. Первые в Ингушетии выпускницы школы возрождения войлочного искусства ингушей получили сертификаты мастеров. 19 жительниц республики овладели различными техниками создания войлочных ковров, игрушек, одежды, рассказала ТАСС руководитель проекта Танзила Дзаурова.

Проект "Орнамент - символ жизни" реализуются в рамках президентского гранта историко-географическим обществом (ИГО) "Дзурдзуки".

"Сегодня у первого курса школы возрождения войлочного искусства ингушей "Орнамент - символ жизни" состоялось вручение сертификатов. Школа выпустила 19 замечательных мастериц войлочного искусства, которые освоили различные техники валяния из натуральной шерсти ковров, одежды, игрушек, декоративных картин и многого другого", - сказала Дзаурова.

Предполагалось, что в группу войдут 15 девушек, но желающих оказалось намного больше. "Когда мы начинали, мы набрали 15 желающих и надеялись, что получим по итогу хотя бы двоих мастериц, но в итоге мы смогли обучить 19, и я одна из них", - добавила Дзаурова.

По ее словам, в 2019 году "Дзурдзуки" выиграли во второй раз конкурс президентских грантов, на эти средства и были проведены курсы, а также ярмарка войлочного искусства.

"По итогу первого курса мы провели ярмарку, на которой были представлены ковры, игрушки, картины из войлока, которые создали наши мастерицы, также мы провели аукцион, все средства от которого были направлены на благотворительность. Войлок был основным декоративным элементом в каждом доме ингушей вплоть до середины 20 века, а после депортации в Казахстан в 1944 году это искусство начало вымирать. Мы решили, что после более чем полувекового перерыва необходимо вернуть не только национальные орнаменты, но и войлок в дома ингушей", - пояснила руководитель проекта.

Орнамент и войлок

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" в 2018 году и выиграл почти 3,5 млн рублей. На эти средства были проведены исследования башенных комплексов в горном районе Ингушетии, организована выставка петроглифов, выпущена серия раскрасок с национальным ингушским орнаментом и книга об истории и значении петроглифов и орнаментов.

В 2019 году проект снова получил грант, но уже в области возрождения войлочного орнаментального искусства. Всего на реализацию проекта обществу выделено 2,8 млн рублей.