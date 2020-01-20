В сельских школах Северной Осетии в 2020 году отремонтируют спортзалы

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Ремонт школьных спортивных залов пройдет в шести селах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В текущем году благодаря нацпроекту "Образование" продолжится работа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Планируется ремонт в шести спортзалах сельских школ. Помимо ремонтных работ, будет приобретен спортивный инвентарь", - сказал собеседник агентства.

Ремонт планируется в школах поселка Рамоново, школе №1 селения Эльхотово, школе селения Нарт, школе №1 села Камбилеевское, школах №№ 1 и 2 станицы Архонская. В спортзалах будут ремонтировать кровлю, раздевалки, санузлы и душевые, заменят электропроводку, окна и двери. На эти цели будет направлено 20,5 млн рублей федеральных средств.

Материально-техническое оснащение спортзалов большинства школ региона не обновлялось на протяжении длительного периода. В 2019 году в Северной Осетии было отремонтировано шесть спортзалов в сельских школах.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.