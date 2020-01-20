Ростех установил светофоры на трассе между Черкесском и Домбаем для снижения аварийности

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Установка холдингом "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") светодиодных светофоров на автодороге между Черкесском и горнолыжным курортом Домбай в Карачаево-Черкесии позволит снизить аварийность на этой популярной у туристов трассе, сообщила в понедельник пресс-служба холдинга.

"Для реконструкции части федеральной трассы А-155 "Черкесск - Домбай" холдинг "Швабе" поставил дорожные и пешеходные светофоры. Работы велись по расширению дороги с 9-го по 16-й километр до четырех полос - в связи с высокой аварийностью на участке. Светофоры "Швабе" госкорпорации "Ростех" помогут улучшить ситуацию с безопасностью на обновленной дороге", - говорится в сообщении.

Уточняется, что светофорами оснащены семь пешеходных переходов на трассе "Черкесск - Домбай", а также четыре перекрестка в Черкесске.

Все светофоры изготовлены на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ), входящем в состав холдинга "Швабе". В целом на территории Карачаево-Черкесии уже установлены 144 единицы энергосберегающей светотехники производства УОМЗ.