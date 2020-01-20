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Дорожную карту по реализации послания президента РФ разработают на Ставрополье

В региональном кабинете министров уже создана специальная рабочая группа

СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края до середины февраля 2020 года подготовит дорожную карту по реализации задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. В регионе создана специальная рабочая группа, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора края.

"По поручению главы края в региональном кабинете министров создана специальная рабочая группа. <…> По итогам ее работы до середины февраля будет утверждено распоряжение правительства края, которое определит конкретные задачи и сроки их решения перед каждым министерством и ведомством", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Владимир Владимиров отмечал, что некоторые предложения потребуют внесения корректировок в краевой бюджет и региональное законодательство. "Люди не должны ждать положенных им средств. Мы должны заранее проработать все необходимые детали", - цитирует пресс-служба Владимирова.

В послании Федеральному собранию Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

На Ставрополье проработают возможность введения бесплатного питания раньше обозначенного периода. "Владимир Владимиров поручил проработать возможности для реализации этой меры не с 1 сентября, а в более ранние сроки, там, где для этого есть соответствующие технические возможности", - пояснили в пресс-службе.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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