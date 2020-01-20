Границы охранной зоны нацпарка "Кисловодский" определят после экологической экспертизы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комплексное экологическое обследование территории будет проведено в Кисловодском курортном парке и прилегающей к нему территории для определения границ первой зоны горно-санитарной охраны Кисловодского курортного парка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Представители федеральных органов исполнительной власти, правительство Ставропольского края и администрация города-курорта Кисловодска в ходе обсуждения пришли к единому мнению о том, что территорию парка нужно развивать и в первую очередь вновь провести комплексное экологическое обследование территории, чтобы принять согласованное решение всех заинтересованных сторон о границах первой зоны горно-санитарной охраны Кисловодского курортного парка", - говорится в сообщении без уточнения сроков проведения экспертизы.

В ходе заседания рабочей группы по уточнению границ первой зоны горно-санитарной охраны Кисловодского курортного парка замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева отметила, что план комплексного развития парка включает в себя 32 мероприятия, 23 из которых уже выполнено. По ее словам, ряд мероприятий выполнить пока не удается из-за административных препятствий, связанных с установленными границами горно-санитарной охраны.

"К примеру, часть Кисловодского курортного парка находится в границах первой зоны горно-санитарной охраны, правовой режим которой в соответствии с законодательством запрещает осуществление всех видов деятельности на этой территории, делая невозможным реализацию проектов развития парка. Наша рабочая группа должна обсудить все детали сложившейся ситуации и выработать единую позицию относительно необходимости изменения зоны горно-санитарной охраны", - приводятся в сообщении слова замминистра.

Территория парка - это 966 га природных ресурсов, которые расположены на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло. В августе 2019 года пресс-служба Минприроды Ставропольского края сообщала о том, что границы национального парка "Кисловодский" будут расширены за счет включения в его состав наиболее ценных природных комплексов.