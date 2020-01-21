{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Восточный военный округ начал подготовку инженеров к борьбе с паводками в ДФО

В тренировках участвовали более 1 тыс. саперов-подрывников и других специалистов

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Восточный военный округ (ВВО) начал формирование и подготовку сводных противопаводковых групп, которые весной будут помогать защищать населенные пункты Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

Военные ежегодно помогают ликвидировать последствия паводков на Дальнем Востоке. Так, осенью 2019 года группировки ВВО дезинфицировали населенные пункты в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной области, помогали строить дамбы для защиты населенных пунктов от воды и организовывали переправы через реки.

"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа приступили к формированию сводных противопаводковых групп на весенний период. Основу команд составят подразделения инженерных войск округа. Подготовка обусловлена теплой зимой и ранними массовыми паводками на реках Дальнего Востока в прошлом году. <...> На тренировки привлекались более 1 тыс. саперов-подрывников и других специалистов инженерных подразделений ВВО", - сообщила пресс-служба.

На первых тренировках в Бурятии, Забайкалье, Приамурье, Еврейской автономии, Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине инженеры отработали подготовку тротиловых зарядов, монтаж электровзрывной сети и оборудование подрывной станции. Чтобы не навредить обитателям водоемов, практические подрывы прошли на полигонах. Во время теоретической части инженеры изучили способы измерения толщины льда, расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений и особенности проведения взрывных работ на водоемах. С учетом опыта прошлого года инженеры также тренировались с помощью специальных машин ТММ-3 устанавливать мосты через условные водоемы.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Дальневосточные ученые разработали эффективные и дешевые корма для рыбоводства
Их цена на 10% ниже, чем у импортных аналогов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС