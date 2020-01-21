Восточный военный округ начал подготовку инженеров к борьбе с паводками в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Восточный военный округ (ВВО) начал формирование и подготовку сводных противопаводковых групп, которые весной будут помогать защищать населенные пункты Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

Военные ежегодно помогают ликвидировать последствия паводков на Дальнем Востоке. Так, осенью 2019 года группировки ВВО дезинфицировали населенные пункты в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной области, помогали строить дамбы для защиты населенных пунктов от воды и организовывали переправы через реки.

"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа приступили к формированию сводных противопаводковых групп на весенний период. Основу команд составят подразделения инженерных войск округа. Подготовка обусловлена теплой зимой и ранними массовыми паводками на реках Дальнего Востока в прошлом году. <...> На тренировки привлекались более 1 тыс. саперов-подрывников и других специалистов инженерных подразделений ВВО", - сообщила пресс-служба.

На первых тренировках в Бурятии, Забайкалье, Приамурье, Еврейской автономии, Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине инженеры отработали подготовку тротиловых зарядов, монтаж электровзрывной сети и оборудование подрывной станции. Чтобы не навредить обитателям водоемов, практические подрывы прошли на полигонах. Во время теоретической части инженеры изучили способы измерения толщины льда, расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений и особенности проведения взрывных работ на водоемах. С учетом опыта прошлого года инженеры также тренировались с помощью специальных машин ТММ-3 устанавливать мосты через условные водоемы.