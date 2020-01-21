Москва и Калужская область договорились о совместном использовании экотехнопарка "Калуга"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Экотехнопарк "Калуга" готов принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) из Москвы и Калужской области. О договоренности калужского губернатора Анатолия Артамонова и мэра Москвы Сергея Собянина во вторник сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Первая очередь комплекса по сортировке, переработке и размещению отходов в Износковском районе Калужской области мощностью 1 млн тонн в год была открыта 13 декабря 2019 года. Неутилизируемые отходы будут захоранивать на площади 26,6 га.

"Достигнута договоренность между губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и мэром Москвы Сергеем Собяниным о совместном использовании мощностей экотехнопарка "Калуга" <...> Экотехнопарк полностью готов и может принимать твердые коммунальные отходы", - говорится в сообщении.

Экотехнопарк включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), есть лицензия на обращение с ТКО. В пресс-службе правительства Калужской области уточнили, что на предприятии создано более 570 рабочих мест, средняя зарплата превысит 40 тыс. рублей.

Экотехнопарк "Калуга" - совместный проект Калужской области и Москвы. Производственная площадка для приема, сортировки, переработки малоопасных и неопасных отходов (IV-V класс) расположена на площади 128 га. Основными сооружениями являются два сортировочных цеха, общей площадью 23,6 тыс. кв. м.