В Северной Осетии на ремонт энергообъектов направили в 2019 году более 184 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" в 2019 году направила на ремонт энергообъектов в Северной Осетии более 184 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"По словам директора филиала "Севкавказэнерго" Александра Таболова, реализация ремонтной программы позволила снизить вероятность возникновения нештатных ситуаций, а также обеспечила надежность электроснабжения потребителей. Особое внимание уделено ремонтам узловых питающих центров и стратегических энергообъектов, от бесперебойной работы которых зависит электроснабжение целых районов и социально-важных объектов", - говорится в сообщении.

Всего за этот период энергетики филиала "Севкавказэнерго" выполнили ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования на 76 центрах питания, в том числе силовых трансформаторов. Также энергетики отремонтировали более 225 км линий электропередачи различного класса напряжения, заменили свыше 800 опор и 3 тыс. 235 изоляторов. Взамен "голого" провода специалисты использовали современный самонесущий изолированный провод, что позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить потери электроэнергии в сетях.

В Ардонском районе было улучшено электроснабжение жителей населенных пунктов Мичурино, Кирово, Нарт, Рассвет, Кадгарон, Красногор, Фиагдон, Коста. Ремонт линии электропередачи 0,4 кВ в селении Мичурино с использованием самонесущего изолированного провода и установкой новых железобетонных опор повысил надежность школы и детского сада, амбулатории, а также жителей селения.

Ремонтными работами были охвачены также линии электропередачи на более 20 улиц в частном секторе Владикавказа, поселках Заводской, Карца, Южный, Редант, Балта.