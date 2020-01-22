В Железноводске капитально отремонтируют инфекционное отделение городской больницы

ПЯТИГОРСК, 22 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт инфекционного отделения городской больницы начался в Железноводске. Боксы, палаты и приемное отделение оснастят современным медицинским оборудованием, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске стартует капитальный ремонт инфекционного отделения городской больницы. Впервые с момента постройки корпус ждет капитальное обновление. Инфекционный корпус состоит из двух этажей. Будут отремонтированы четыре бокса, в том числе холерный бокс и бокс для особо опасных инфекций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, палаты и приемное отделение будут оснащены современным оборудованием в соответствии с требованиями санитарных правил.

На ремонт инфекционного отделения из краевого бюджета по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова было выделено более 30 млн рублей. Работы завершатся уже в этом году.

"На период ремонта пациенты будут направляться в инфекционные отделения Кисловодска и Ессентуков", - поясняется в пресс-релизе.

Инфекционное отделение было построено в 70-х годах прошлого века.