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Второй за год джип-фестиваль "Зори Кавказа" в КБР пройдет летом из-за растущего интереса

В Министерстве курортов и туризма республики считают, что такой вид отдыха способствует популяризации региона, и поддерживают развитие данного направления

НАЛЬЧИК, 22 января. /ТАСС/. Ежегодный джип-фестиваль "Зори Кавказа" решено провести в Кабардино-Балкарии (КБР) второй раз за год - летом, сообщил ТАСС один из организаторов мероприятия, представитель внедорожного клуба "КБР 4Х4" Владислав Дзугулов.

Идея проведения джип-фестивалей в Кабардино-Балкарии зародилась более 10 лет назад. В регионе ежегодно собираются несколько сотен любителей активного отдыха и экстремальной езды со всех уголков страны и ездят по горным маршрутам республики. Зимний фестиваль "Зори Кавказа - 2020" состоялся 3-6 января.

"Ежегодно мы проводим зимний джип-фестиваль "Зори Кавказа", в этом году запланирован летний фестиваль, и хотим проехать не только по КБР, но и по остальным регионам Кавказа, надо выходить на соседние республики. У нас такая задача - заинтересовать людей так, чтобы им было интересно приезжать сюда вновь и вновь, в этом году, честно говоря, мы гостей смогли удивить", - рассказал Дзугулов.

В зимнем фестивале 2020 года приняли участие экипажи из Москвы, Казани, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя. У них была возможность увидеть самые красивые высокогорные ущелья региона: Хуламо-Безенгийское, Суганское, Черекское, Малкинское и Баксанское. На этом фестивале были возобновлены горные автомобильные маршруты, по которым не ездили более 10 лет. Для участников организовали и экскурсию по Нальчику, и новогодние представления для детей и взрослых.

Популяризация региона

В Министерстве курортов и туризма КБР считают, что такой вид отдыха способствует популяризации региона, и поддерживают развитие данного направления.

"С каждым годом желающих отдохнуть на автомобиле в экстремальных условиях становится все больше и больше. Это в свою очередь способствует дополнительной популяризации региона и этого вида туризма, а также развитию сферы гостеприимства на отдаленных территориях и в высокогорных населенных пунктах", - отметила в разговоре с ТАСС руководитель направления по связям с общественностью и СМИ министерства Ольга Погребняк.

Современный ритм жизни - это высокие скорости и недосягаемые высоты, наверное, именно поэтому в последнее время все большие обороты набирает джип-туризм, добавила она. "Это возможность совместить невероятные приключения с экстримом, испытать новые яркие впечатления, увидеть уникальные природные достопримечательности и старинные памятники архитектуры", - считает Погребняк.

Джип-туры, доступные для всех

Представители туристических фирм уверены, что дешевизна джип-туров позволит привлечь туристов со всей страны. "За неделю можно объездить Кабардино-Балкарию и увидеть все красоты, у нас есть готовый пятидневный тур, практически все ущелья проезжаем - от одной границы до другой. Такой тур на одного человека с питанием и проживанием будет стоить 30-35 тыс. рублей, это доступно для наших гостей. Мы подумали и о местных жителях, которым могут быть интересны однодневные туры, за день можно проехать в одном направлении, и это будет стоить в районе 2 тыс. рублей", - рассказал ТАСС представитель турагентства "Патриоты гор", занимающегося организацией джип-туров по республике и другим регионам Кавказа, Артем Эндреев.

По его словам, любителей такого отдыха в горах становится все больше, хоть и не все понимают, как можно променять комфортабельный автобус на внедорожник, выезжая на экскурсию. "Многие, после того как с нами, джиперами, прокатаются, начинают понимать, за что отдали деньги. Мы заезжаем в труднодоступные места, куда никакой автобус никогда не доедет, показываем перевалы, расположенные на высоте до 3 тыс. м, есть внедоржные приключения с элементами застреваний - намного больше эмоций приносят джип-туры, и кто однажды побывал на таких турах, почти всегда хочет вернуться, рекомендует своим друзьям, знакомым, родственникам, сейчас есть развитие", - сказал Эндреев.

Перевалы без снега и заброшенные лагеря

На данный момент почти все перевалы - проходимые, в горах нет снега, возможно, только перевал Школьный между Безенги и Верхней Балкарией (Черекский район КБР), расположенный на высоте 3,1 тыс. м над уровнем моря, будет засыпан, добавил Эндреев, отметив, что туристам предлагают проехать по этим дорогам на внедорожниках и увидеть своими глазами красоту Главного Кавказского хребта, который с разных точек открывается путнику.

"По Кабардино-Балкарии очень много маршрутов, мы возим везде, где это возможно, где есть какие-либо дороги, по всем ущельям и по другим республикам - Карачаево-Черкесия, Дагестан, Осетия и т. д. Одновременно мы можем повезти 50 человек", - рассказал он.

Чтобы этот вид туризма развивался, не хватает работающих турбаз, считает собеседник агентства. "В целом есть пожелания к туризму, чтобы восстановили старые базы, альплагеря, такие как "Башиль", "Чегем", вообще заброшены, там никого нет. Нужно их запустить, чтобы люди могли приехать со всей страны и остаться с ночевкой, а дороги у нас все для джипинга подходят", - отметил он.

Теги
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
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