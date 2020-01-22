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Стоимость реконструкции 30 км дороги Минводы - Кисловодск составит 6,2 млрд рублей

Проект планируется реализовать с 2020 по 2024 годы

ПЯТИГОРСК, 22 января. /ТАСС/. Стоимость работ по реконструкции с расширением до четырех полос 30-километрового отрезка трассы А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск составит 6,2 млрд рублей. Проект планируется реализовать с 2020 по 2024 годы, сообщили в среду ТАСС в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ").

"Проект называется "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край". Участок дороги расположен в Предгорном районе Ставропольского края", - сказали в пресс-службе, уточнив, что средства на работы будут направлены из федерального бюджета.

В ФКУ Упрдор "Кавказ" рассказали, что с 2019 года уже полным ходом идет реконструкция другого участка этой же федеральной автодороги в районе поселка Подкумок (км 36 - км 46). Стоимость работ с 2019 по 2021 годы составляет 2,46 млн рублей. Оба проекта вошли в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года, который призван обеспечить комфортную и безопасную связанность как между субъектами РФ, так и территории страны в целом. Это основная программа, по которой работает сегодня ФДА Росавтодор - до завершения проекта предстоит построить и модернизировать 1,9 тыс. км федеральных трасс, реализовать строительство 14 обходов крупных городов.

"В ходе реконструкции 10-километровый участок в районе поселка Подкумок доведут до четырехполосного движения. Ширина проезжей части составит 16 м (против 10 м), каждой полосы - 3,5 м, а обочин - по 2,5 м. В населенном пункте дорожники установят 243 погонных метра шумозащитных экранов, почти 4 км тротуаров и девять автобусных остановок. Проектом также предусмотрено переустройство коммуникаций (линий электропередачи, кабелей связи, наружных сетей водопровода и газопровода)", - сказали в пресс-службе.

В 2020 году дорожники устроят земляное полотно и нижний слой асфальтобетонного покрытия на всем протяжении участка. Кроме того, планируется устройство железобетонных и габионных подпорных стен, а также 15 водопропускных труб.

В пресс-службе уточнили, что большое внимание уделено обеспечению безопасности дорожного движения. С этой целью установят около 5,5 км барьерных и более 3,5 м пешеходных ограждений, а также 13,5 км железобетонных парапетов. Кроме того, построят 10 км линий искусственного освещения, четыре светофорных объекта и установят 733 новых дорожных знаков. "Пропускная способность в этом месте возрастет в 2,5 раза и составит около 35 тыс. автомобилей в сутки. Завершение работ планируется в 2021 году", - добавили в ФКУ Упрдор "Кавказ".

О дороге

Автомобильная дорога А-157 связывает международный аэропорт в городе Минеральные Воды с городами-курортами КМВ и центрами отдыха в Карачаево-Черкесской Республике. Ежедневно здесь проезжает более 10 тыс. автомобилей. По данным экспертов, к 2033 году эта цифра может увеличиться вдвое.

По территории Ставропольского края проходит более 827 тыс. км автомобильных дорог федерального значения общего пользования в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ". Это трассы Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, Р-217 "Кавказ", А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск, А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Свыше 85% автодорог соответствуют нормативным требованиям.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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