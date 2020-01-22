Экспорт продукции АПК из КЧР за два года вырос до $5,3 млн

ЧЕРКЕССК, 22 января. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия увеличила объем экспорта сельскохозяйственной продукции с 2017 года в 1,5 раза. В конце 2017 года этот показатель составлял $3 млн, к концу 2019 года он достиг $5,3 млн. Об этом сообщили журналистам в среду в Министерстве сельского хозяйства республики.

"В рамках проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", объем экспорта сельскохозяйственной продукции достиг $5,3 млн", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, больше всего из региона экспортируется мяса ($2,3 млн), злаков ($1,8 млн), питьевой воды ($1 млн).

В Карачаево-Черкесии животноводство является одним из традиционных видов сельского хозяйства, по данным Минсельхоза, в последние годы в республике активно наращиваются темпы развития овцеводства, мясного и молочного скотоводства.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.