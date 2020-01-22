В Кисловодске в 2020 году построят набережную на реке Подкумок

ПЯТИГОРСК, 22 января. /ТАСС/. Набережную на берегу реки Подкумок протяженностью более 2 км с велодорожками и зелеными зонами построят в Кисловодске в 2020 году во въездном районе города, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Набережная будет построена с нуля. Сейчас там завершаются работы по берегоукреплению, затем приступят к благоустройству. Рядом расположен спорткомплекс имени Героя Советского Союза Георгия Романенко, новый ФОК, спортплощадки и теннисные корты. Это будет новая точка притяжения для мам с колясками, физкультурников, молодежи", - говорится в сообщении.

В настоящее время в пойме реки Подкумок завершаются отделочные работы в физкультурно-оздоровительном комплексе.