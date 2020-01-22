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МТС вложит 3 млрд рублей в развитие инфраструктуры на Ставрополье до 2024 года

Планируется, что компания также предложит собственные решения по созданию комфортной городской среды в крае, развитию умных технологий, повышению доступности медицины и росту производительности труда

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. ПАО "МТС" инвестирует в развитие сетей связи и строительство новых объектов на Ставрополье 3 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе МТС в Ставропольском крае по итогам подписания соглашения между руководством компании и правительством Ставрополья.

"ПАО "МТС" <…> и правительство Ставропольского края объявляют о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы региона, а также улучшение качества связи и доступа в интернет. В рамках соглашения МТС до конца 2024 года планирует инвестировать в цифровую инфраструктуру Ставропольского края порядка 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что компания также предложит собственные решения по созданию комфортной городской среды в крае и развитию умных технологий, повышению доступности медицины, росту производительности труда, пояснили журналистам в пресс-службе краевого Министерства энергетики, промышленности и связи.

"Сегодня мы работаем над внедрением в крае технологий, которые призваны и поддержать развитие экономики, и повысить качество жизни людей на Ставрополье. Мы формируем инфраструктуру "умных городов", повышаем доступность современных стандартов мобильной связи и доступа в интернет в сельской местности. Для решения этих задач очень важно расширение партнерства с ведущими компаниями в сфере телекоммуникации", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Осенью 2019 года в Ставропольском крае была завершена реализация программ устранения цифрового неравенства. Программа стартовала в регионе в 2015 году в рамках соглашения между правительством края, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком". Бесплатный доступ к интернету получили жители 136 населенных пунктов края численностью от 250 до 500 человек.

Также в регионе реализуется программа обеспечения скоростным интернетом социально значимых учреждений. До конца 2024 года в крае планируется подключить к интернету более 1140 учреждений образования, здравоохранения, избирательных комиссии, пожарных частей, органов госвласти и подразделений Росгвардии. В целом в Ставропольском крае большинство жителей имеют возможность выхода в интернет.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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