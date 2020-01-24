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Суд на Камчатке обязал провести орнитологическое обследование двух аэродромов

По данным прокуратуры, несоблюдение этих мер может влиять на безопасность полетов

ТАСС, 24 января. Суд в Камчатском крае обязал руководство предприятия "Аэропорты Камчатки" провести орнитологическое обследование двух местных аэродромов с привлечением специалистов по изучению птиц, сообщается в пятницу на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Установлено, что федеральное казенное предприятие "Аэропорты Камчатки" не исполнило обязанность по проведению с привлечением специалистов биологического учреждения эколого-орнитологического обследования аэродромов "Пахачи", "Манилы" и прилегающих к ним территорий с последующим составлением орнитологических карт-схем и графиков", - говорится в сообщении.

Ранее транспортная прокуратура провела проверку авиапредприятия и установила, что несоблюдение данных мер может влиять на безопасность полетов. Орнитологическое обследование включает в себя комплекс мер для предотвращения столкновения воздушных судов с птицами: обследование района аэродрома, ликвидация условий по скоплению птиц, наблюдение, сбор и оценка сведений об орнитологической обстановке.

"Елизовский районный суд Камчатского края удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и обязал ответчика провести эколого-орнитологическое обследование с привлечением специалистов биологического учреждения", - уточняется в сообщении.

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Камчатки" создано в 2010 году. В его составе 11 аэропортов местных воздушных линий и семь посадочных площадок, расположенных в Камчастком крае.

Теги
РоссияКамчатский край
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