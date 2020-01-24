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"Русгидро" построит новые системы водоснабжения в Карачаево-Черкесии

Планируется переоборудовать водозаборное сооружение станиц Зеленчукской и Кардоникской, которые находятся в Зеленчкском районе республики

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Компания "Русгидро" планирует построить новые объекты водоснабжения в Карачаево-Черкесии, это позволит повысить надежность подачи воды в пяти районах республики, сообщил в пятницу глава региона Рашид Темрезов.

Ранее глава Карачаево-Черкесии сообщил, что к 2024 году качественной питьевой водой будут обеспечены 80% жителей республики, сделать это планируется в рамках национального проекта "Экология".

"В рамках наших договоренностей с гендиректором "Русгидро" Николаем Григорьевичем Шульгиновым предприятие выделило средства на строительство новых систем водоснабжения для ряда населенных пунктов нашей республики. Для повышения надежности водоснабжения жителей Карачаевского и Усть-Джегутинского районов будет установлена новая модульная насосная станция. В первую очередь это решит проблему с водой для жителей а. Сары-Тюз, пгт. Правокубанский, а. Хумара, п. Новый Карачай, с. Коста-Хетагурова, п. Орджоникидзевский и а. Кумыш", - написал Темрезов в Instagram.

Он добавил, что планируется переоборудовать водозаборное сооружение станиц Зеленчукской и Кардоникской, которые находятся в Зеленчкском районе республики. Работы по переоборудованию будут проводиться также в Хабезском и Ногайском районах.

Компания "Русгидро" в последние годы ведет активную инвестиционную деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики. На сегодняшний день строится Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция мощностью 5,6 МВт, Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2 мощностью 24,9 МВт каждая. Также на территории республики находится Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - уникальный для России гидроэнергетический объект, совмещающий в одном комплексе сооружений ГЭС и ГАЭС.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияШульгинов, Николай ГригорьевичСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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