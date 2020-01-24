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Единый реестр воинских захоронений создадут на Ставрополье

Все захоронения приведут в порядок и будут содержать за бюджетный счет

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены создать единую базу воинских захоронений в регионе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все захоронения приведут в порядок и будут содержать за бюджетный счет, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Наша задача, прежде всего моральная, увековечить память всех, кто защищал Отечество. <…> Захоронения погибших при исполнении боевого долга в годы Великой Отечественной войны или от полученных во время войны ранений будут поставлены на учет в единый реестр и содержаться будут за счет государства", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра Евгения Маслова.

Поиск ранее неучтенных воинских захоронений в регионе ведут представители поисковых отрядов, представители краевого правительства. Власти призвали присоединиться к этой работе и жителей Ставрополья, сообщив в органы местного самоуправления о захоронениях родственников и знакомых, которые были участниками Великой Отечественной войны.

В пресс-службе отметили, что на территории края существуют могилы фронтовиков, о судьбе которых ничего не известно. Власти намерены установить их боевой путь, исследовав воинские архивы.

Ранее в правительстве края сообщили, что в 2020 году в регионе будет увеличено финансирование работ по капитальному ремонту воинских мемориалов и захоронений. По предварительным оценкам, на Ставрополье их может насчитываться более 1,2 тыс.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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